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حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات.. فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:17 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، ويقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي ودينا شرف، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية ولطيفا على شمال الصعيد ومعتدلا على جنوبي سيناء والصعيد. 

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس باردا على الأنحاء كافة ليلا، مع نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وبعض الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة ليلا على منطاق في القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة:

القاهرة العظمى 21 والصغرى 11.
الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12.
مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 11.
سيوة العظمى 21 والصغرى 9.
بورسعيد العظمى 18 والصغرى 13.
دمياط العظمى  20 والصغرى 12. 
الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 21.
السويس العظمى 22 والصغرى 11.
العريش العظمى 19 والصغرى 12.
طابا العظمى 21 والصغرى 14.
سانت كاترين العظمى 17 والصغرى 4.
شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17.
الغردقة العظمى 24 والصغرى 14.
الفيوم العظمى 22 والصغرى 9.
بني سويف العظمى 22 والصغرى 9.
المنيا العظمى 23 والصغرى 10.
أسيوط العظمى 23 والصغرى 10.
سوهاج العظمى 24 والصغرى 11.
قنا العظمى 25 والصغرى 11.
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