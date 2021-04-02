القابضة للمياه تطلق فعاليات حملة كل نقطة بتفرق بالنادى الأهلى بالتعاون مع GIZ

نفذت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أولى فعاليات الحملة القومية تحت شعار "كل نقطة بتفرق" بمقر النادى الأهلى بالجزيرة، تحت إشراف الإدارة التنفيذية بالنادى، وبالتعاون مع اللجنة العليا للجان، لتشمل تنفيذ انشطة وحملات توعية تفاعلية تسهدف اعضاء النادي والمترديين عليه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، وجمعية "حافظ على مياه مصر"، بحضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى.





يأتى ذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين النادى الأهلى والشركة القابضة لترشيد استهلاك المياه، ورفع الوعى المواطن المصرى بالجهود المبذولة وحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة فى هذا القطاع.





وقال الدكتور أحمد معوض، أن فعاليات الحملة شملت تنظيم مسابقات وأنشطة تفاعلية، بهدف تعليم الاطفال السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب، وكيفية الابلاغ عن الاعطال بصورة مبسطة، من خلال نشاط تفاعلى يشارك به الطفل من خلال استخدام كمية مياه محددة، ومسابقات أخرى فى الرسم، والتلوين وغيرها.





واضاف أن الشركة شاركت بمركز خدمة عملاء متنقل لتقديم الخدمات من تعاقدات، تحصيل فواتير و شكاوى، والعديد من الأنشطة التعليمية المختلفة لكل الفئات العمرية، بداية من سن الخامسة، وذلك بهدف توعية المجتمع بأهمية المحافظة على المياه والصرف الصحي.



