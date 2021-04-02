انتخابات الصحفيين.. ٥٢٥ عضوا يسجلون في كشوف الجمعية العمومية | صور

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، إن عدد الأعضاء المسجلين حتى الثانية عشر ظهرا لحضور الجمعية العمومية للنقابة بلغ 525 عضوا ممن لهم حق التصويت من الأعضاء المقيدين بـ جداول المشتغلين.





وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين التسجيل أمام الأعضاء لحضور الجمعية العمومية في العاشرة صباحا.





ويتضمن جدول الأعمال التصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021، هذا فى حال اكتمال النصاب القانونى بحضور 25%+1.





كما شكلت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، 32 لجنة للتصويت بمقر نادى المعلمين بالقاهرة ولجنة بالنقابة الفرعية فى الإسكندرية.





وينافس فى انتخابات التجديد النصفى 6 مرشحين على مقعد النقيب و56 مرشحا لعضوية المجلس .





وكان قد أعلن خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية وصل 9915 عضوا، لافتا إلى أن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية يكتمل بــ حضور 2500 عضو بجدول المشتغلين.





وكانت تجرى الانتخابات والجمعيات العمومية بشكل دائم وطبقا لنص القانون بالمقر الرئيسى بوسط البلد منذ نشأتها قبل 80 عاما.





ويستضيف نادي نقابة المعلمين غدا الجمعة 2 أبريل انتخابات التجديد النصفي لاختيار النقيب رقم 23 والمجلس رقم 52 في تاريخ نقابة الصحفيين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .





وجاء قرار إجراء الانتخابات بنادى المعلمين بعد رفض وزارة الصحة ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية إقامتها بمبنى النقابة خوفا على سلامة الصحفيين.





كما وضعت اللجنة المشرفة على إنتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين ، واجتماع الجمعية العمومية، إرشادات هامة للناخبين .





١- الجمعة (۲ أبريل ۲۰۲۱) إجتماع الجمعية العمومية بمقر نادى المعلمين بالجزيرة.





٢- يشترط وجود کارنيه النقابة والبطاقة الشخصية أو مايحل محلها للإدلاء بالصوت.





٣- ضرورة ارتداء الكمامة الطبية وتتولى النقابة توفير الكمامات الطبية عند المداخل، وتوفير الكحول الطبي بمقار تسجيل الحضور واللجان الفرعية والعامة والمداخل وأماكن التجمع وتوفير كاشف للحرارة.





٤- تسجيل الحضور يبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.





٥- عند اكتمال الجمعية العمومية بحضور (۲۵٪) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة يبدأ اجتماع الجمعية العمومية مباشرة لمناقشة جدول الأعمال بالسرادق المحدد بمقر نادي المعلمين بالجزيرة.





٦- عقب اكتمال الجمعية العمومية تتوقف عملیات تسجيل الحضور ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماءهم التوجه مباشرة إلى اللجان الانتخابية بمقر نادى المعلمين بالجزيرة.





٧- تيسيرا على الزملاء يتم التصويت فور إنتهاء إجتماع الجمعية العمومية ويستمر حتى السابعة مساء ويتم المد ساعة في ساعة في حالة وجود ناخبين وذلك لتجنب الزحام.





٨- لا تبدأ عملية التصويت إلا عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية.





٩- الانتخابات ستجري في (۳۲) لجنة انتخابية موزعة في الأماكن المعدة بمقر نادى المعلمين بالجزيرة بالاضافة الى الجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالاسكندرية وأن النقابة استعانت بعدد کاف من مستشاري هيئة قضايا الدولة ا لدولة للإشراف الكامل على عمليتي التصويت والفرز.





١٠- طالبت اللجنة الزملاء مغادرة مقر اللجان فور الانتهاء من الإدلاء بالصوت لتجنب التجمعات.





١١- تجري عملية الفرز داخل كل لجنة فرعية بوجود مندوبي المرشحين على أن تتولى اللجنة العامة واللجنة المشرفة تجميع الأصوات وإعلان النتائج.





١٢- تسمح بتواجد (۳ ) مندوبين ومتابعين بكل لجنة فرعية بحد أقصى خلال التصويت وفي حالة زيادة العدد سيتم اجراء قرعة لاختيار ۳ وفقا للقانون.





١٣- في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (47.50) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات في اليوم الثاني 3 أبريل ۲۰۲۱ من الساعة الثالثة ظهرا إلى الساعة السابعة مساء وذلك بمقر نادى المعلمين بالجزيرة ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية .





١٤- يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية .





١٥- فى حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 16 أبريل ۲۰۲۱، ويكون انعقادها صحيحة بحضور (۲۵٪) من الأعضاء المسددين للاشتراك .





١٦- ضرورة سداد اشتراك النقابة لعام ۲۰۲۰ على الأقل، ويمكن سداد الاشتراك في نفس يوم التصويت.





١٧-كتابة الاسم (ثلاثي) في حالة تشابه الأسماء.





١٨- أي إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب تبطلها.





١٩- ضرورة اختيار مرشح واحد لمنصب النقيب.





٢٠-ضرورة اختيار (6) أسماء فقط لعضوية المجلس في ورقة الانتخاب والاختيار غير مقيد بعدد المرشحين تحت السن أو فوق السن .





٢١-تحدید فوق السن أو تحت السن يكون عند الفرز فقط باختيار أعلى (6) زملاء من المرشحين لعضوية المجلس على أن يكون بينهم (۳) زملاء على الأقل تحت السن ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن.





٢٢-إعلان قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ونتيجة الانتخابات.