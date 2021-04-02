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ديني

وزير الأوقاف: الله أسقط كل الأعذار عن العباد في التقاعس عن العمل.. فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:42 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الله ذلل الكون كله لقوله تعالى "وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا (30) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (32) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ".

وأضاف وزير الاوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الصحابة بمحافظة المنيا، أن الله تعالى قال "وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ" كما قال "وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ".

وذكر أن الله أسقط عن عباده أي عذر في التقاعس عن العمل، فمهد الأرض وبسطها وسواها وذللها لنعمل فيها ونأخذ بالأسباب لكسب الرزق.

كما حث الدين على العمل، فقال "ما أكل أحد طعاما قط خين من أن يأكل من عمل يده وإن من نبي الله داوود كان يأكل من عمل يده".
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