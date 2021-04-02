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أخبار البلد

عمومية الصحفيين: حصلنا على 125 مليون جنيه دعما من الدولة خلال عامين

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:12 م
جانب من حضور عمومية
جانب من حضور عمومية الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم - محمد بدران - صلاح مهدى
عقدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين عقب إعلان اللجنة المشرفة على الانتخابات اكتمال النصاب القانوني.

وناقش اجتماع الجمعية العمومية جدول الأعمال: التصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021 .

وأعلن الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، حصول النقابة على دعم مادي من الدولة 125 مليون جنيه خلال عامين وكان الدعم مهم فى أكثر من أمر،  وتم إنفاق حوالى 25 مليون فى مشروع العلاج ، وتم توجيه جزء أيضًا المعاشات وكل أنشطة النقابة، موضحا أن آخر عامين كانوا الأكثر إنفاقا فى ملف القروض والإعلانات للزملاء.
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