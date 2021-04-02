بيراميدز يحذر نجومه من حرب الشائعات

حذر ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لبيراميدز، نجوم الفريق مما أسماه بـ"حرب الشائعات" لتعطيل مسيرة الفريق.





ويستعد بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي بعد غد الأحد، في الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية بالدار البيضاء.





وعقد عيد اجتماعا مطولا مع لاعبي الفريق، في مستهل المران الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب "كهرما" بالدار البيضاء، مشيدا بتحقيق الانتصارات المتتالية محليا وقاريا.





وقال عيد لنجوم بيراميدز، إنهم مطالبون بالتركيز فقط داخل المستطيل الأخضر، لأن الفريق يتعرض لحرب شائعات ومحاولات لعرقلة مسيرته وزعزعة استقراره.





وأشار إلى أن بيراميدز يضم أفضل لاعبين في مصر بجميع المراكز، موضحا أن تحقيق بعض النتائج غير الجيدة ببداية الدوري لا يقلل من قدرات الفريق.





وشدد على أن بيراميدز يستهدف التتويج بلقب الكونفدرالية هذا الموسم، بعد ضياع هذا الحلم الموسم الماضي على يد نهضة بركان المغربي.





وطالب عيد اللاعبين بتحقيق الفوز على الرجاء في عقر داره، للاقتراب من التأهل لربع نهائي الكونفدرالية.





وخاض الفريق مرانه الأول في المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء، واقتصر على بعض الفقرات الفنية والبدنية من جانب المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.





في المقابل، حرص رشيد الأندلسي رئيس الرجاء، على الترحيب ببعثة بيراميدز في الدار البيضاء.



