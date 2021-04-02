تكافل وكرامة: هذه الأسر لها حق الحصول على المساعدات.. فيديو

قال ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة، إن برنامج تكافل وكرامة بدأ منذ شهر مارس 2015، بناء على توجيهات الرئيس السيسي.





وأضاف "عبدالسلام"، خ لال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه هناك 14.5 مليون مواطن مستفيد من برنامج تكافل وكرامة، موضحا ان البرنامج يستهدف الأسر الأشد احتياجا والأولى بالرعاية في جميع أنحاء الجمهورية، ويتم الوصول للأسر من خلال الوحدات والمكاتب الاجتماعية.





وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 32 مليون مواطن مسجلين على بيانات تكافل وكرامة، مردفا أن الفئات المستحقة لمساعدات تكافل وكرامة، الأرملة والمطلقة وأسرة المسجون، دون أن يكون لهن أولاد، بالإضافة إلى السيدة التي بلغت سن الخمسين.





وأوضح أن هناك فئات مستهدفة بالدعم النقدي أو فرص العمل والتأمينات الاجتماعية، لافتا إلي أن كل الأسر التي لديها طفل من عام حتى 18 عاما لهم الحق في الحصول على مساعدات تكافل وكرامة بشرط أن يكون مقيدا بالتعليم وألا يكون للأسرة دخل ثابت.





وتابع مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة، أن هناك فئات مستهدفة لتوفير فرص عمل لها، ونقل الأسر من الدعم النقدى إلى برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن من أجل توفير فرص عمل ودخل ثابت لهم.



