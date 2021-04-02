خبير أمن معلومات يوضح مزايا وعيوب شهادة جوجل الأكاديمية

أكد الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، أن هناك مشروعا تعليميا لشركة "جوجل" من خلال عدد من الكورسات التي تجعل التعليم الجامعي ليس ضروريا من وجهة نظر الشركة، مشيرًا إلى أن الغرض من الكلية ليست الشهادة، ولكن التعلم.

وأضاف "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الكلية إن لم تقدم تعليما عن التعايش مع العصر فستعاني كثيرًا، مقابل المؤسسات الكبيرة التي تنافس في توفير تعليم يواكب التحول التكنولوجي.





وأوضح أن جوجل توفر دورات وتدريبات لـ6 أشهر ثم توفر لك العمل في المهنة التي تدربت بها، ولكنها لن توفر رخصة العمل كمحام مثلا، حيث إن هذه الرخصة تتطلب معايير لا تتواجد في شهادة "جوجل"، قائلا: "شهادة جوجل إنقاذ للطالب الذي لا يلتحق بالجامعة".