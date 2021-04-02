ملناش صلة.. بيان عاجل من كلية التربية بالإسكندرية بشأن حفل التخرج

أعلنت كلية التربية بجامعة الإسكندرية، عدم وجود أي صلة لها بالحفل الذي سُمي "حفل تخرج كلية التربية" ونظمه أفراد ليس لهم أي علاقة بالكلية ، وبصوره تجارية ، يُعلم الهدف منها ، حيث عقدوه داخل بأحد فنادق المحافظة، أمس الخميس 1 أبريل.





وأشارت إلى أن إدارة الكلية اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع عقد هذا الحفل، فى ضوء التزامها بقرارات مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجامعات ، بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات والأنشطة؛ حفاظا على صحة الطلاب.





وأشارت الكلية إلى أنها تواصلت مع إدارة الفندق، وأوضحت أنها ليس لها علاقة بهذا الحفل، وأن هناك من يستغل هذه الفتره الحرجة- التي لا تستطيع الكلية تنظيم مثل هذا النوع من الإحتفالات أو التجمعات- بهدف تجاري واضح.





وأصدرت الكلية، فور علمها بالتحضير لهذا الحفل ، بيانا تنبيهيا للطلاب، على جميع الصفحات الرسمية لها، يفيد بعدم الانسياق وراء أي دعايات كاذبة يتم الاعلان عنها ، من جهات غير معلومة ، ومنها الاعلان عن تنظيم حفلة لطلاب الكلية من أحد المطربين الشباب.



