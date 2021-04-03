كبسولات النيتروجين.. موعد عرض المومياوات الملكية في متحف الحضارة بعد نقلها

قال مصطفى اسماعيل رئيس معمل صيانة المومياوات بمتحف الحضارة، تعليقا على موكب نقل المومياوات الملكية، إنه لأول مرة في التاريخ يتم نقل مومياء ملكية داخل كبسولات من النيتروجين لحمايتها وحفظها.





وأضاف مصطفى اسماعيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم تنفيذ الفكرة بعقول مصرية خالصة و بأيادي مصرية".





وتابع مصطفى اسماعيل:" يتم إدخال المومياوات حاليا لمخزن المومياوات في متحف الحضارة لإجراء عملية تأهيل المومياوات تمهيدا لعرضها".





وأكمل مصطفى اسماعيل :" تم استخدام تجهيزات علمية دقيقة للحفاظ على المومياوات الملكية أثناء نقلها ".



