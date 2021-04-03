ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

كيف استعد المتحف المصري لـ موكب المومياوات؟ | مديرته تجيب

السبت 03/أبريل/2021 - 11:13 م
المتحف المصري القديم
المتحف المصري القديم
Advertisements
نقابات وتحقيقات
أثنت الدكتورة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير على موكب نقل المومياوات الملكية لمقرها الجديد بالمتحف القومي للحضارة بمدينة الفسطاط، قائلة: "موكب رائع وفن راقٍ، والناس كلها كانت في قمة السعادة والإنبهار، ما يعزز من صورة ومكانتها في الاحتفاظ بتراثها التاريخي".

وأضافت في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن مرحلة الاستعداد لنقل المومياوات بدأت بـ تجهيز المومياوات كي يتم نقها بطريقة آمنة إلى متحف الفسطاط في آمان وسلام، مشيرة إلى أن أبرز مظاهر الاستعداد في مبنى المتحف المصري كانت من خلال تطوير الموقع العام، ودهان الواجهات وعمل إضاءة لوجهات المتحف المصري، ليظهر المتحف بشكل جميل ورائع.

وأكدت خلال حديثها أن فكرة نقل المومياوات كانت مهمة للغاية لأن المومياوات سيتم عرضها في متحف الحضارة بأسلوب مختلف عن المتحف المصري، وكأن المومياء في بيتها، كما أن الفتارين المخصصة للعرض أكثر تشويقًا، وفي مكان أوسع من ذي قبل، بجانب أن المومياء سـ تعرض إلى جانب التابوت الخاص بها، بالإضافة إلى عامل" المالتي ميديا" التي ستساعد الزائرين على فهم الملك أو الملكة، وكيف كانت حياتهم من قبل، وتوضيح ماهية أعمالهم، وإذا توفيت المومياء نتاج مرض أو أيا كان السبب، كل هذا يعد مظهرا جديدا من مظاهر جذب وتطوير السياحة، إلى جانب مظهر جذب للمومياوات.

وأشارت إلى أن مصير المتحف المصري كما هو، سيظل أحد أعظم المتاحف المصرية، وحتى إن أخذ منه مجموعتان مهتمان من المومياوات، الإ أنه مليء بالكنوز والتحف الفنية المصرية، وسيظل من أكبر المزارات السياحية في مصر.

 تحرك موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة؛ معلنا عن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ"17 و18 و19 و20".

وضم الموكب 22 مومياء، لملوك وملكات مصر التابعين لأسرات مختلفة ما بين الأسرة الـ17، وحتى الأسرة الـ20، وهم "الملك رمسيس الثاني - رمسيس الثالث - رمسيس الرابع - رمسيس الخامس - رمسيس السادس - رمسيس التاسع - تحتمس الثاني - تحتمس الأول - تحتمس الثالث - تحتمس الرابع - سقنن رع - حتشبسوت - أمنحتب الأول - أمنحتب الثاني - أمنحتب الثالث - أحمس نفرتاري - ميريت آمون - سبتاح - مرنبتاح - الملكة تي - سيتي الأول - سيتي الثاني".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

علاج الفتاق .. تعرف على الأعراض والأنواع