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مرأة

مواليد 4 أبريل .. ما هى نصيحة الأبراج لك؟

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:02 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، السبت 4 إبريل، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 4 أبريل فإن ذلك يعني أنك محب للتميز ولديك ذكاء في الحياة العملية وقدرة على أن تثبت وجودك رغم قلة كلامك وتعبيراتك المختصرة وخجلك في بعض الأحيان.

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نصيحة:

هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت أو التشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.

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