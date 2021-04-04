116 ألف دولار.. غرامة روسية على تويتر وتهديد بالحظر

تعرض موقع التغريدات تويتر لفرض غرامة باهظة من قبل محكمة روسية بسبب اتهامات بأن الموقع فشل في حذف محتوى غير قانوني.





ووفقا لموقع دويتش فيله الألماني، فرضت محكمة روسية، أمس الجمعة، غرامة قدرها 8.9 مليون روبل (116800 دولار) على موقع تويتر بسبب هذه الاتهامات، وتعد الغرامة هي أحدث خطوة اتخذتها موسكو ضد موقع التغريدات الذي سبق وأبطأ سرعته مؤخرًا.





كما هددت موسكو بحظر موقع تويتر تماما في البلاد، وتهامه بأنه يتضمن محتوى به مواد إباحية وتعاطي المخدرات والتي لا تتلائم مع المراهقين والأطفال.





ورغم ذلك لم يرد موقع تويتر على الحكم حتى الآن، وكانت قد نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الحكومية للأنباء، أمس الجمعة، عن محكمة في موسكو أنها فرضت غرامة على تويتر لفشله في إزالة المعلومات التي تنتهك القانون الروسي.





وأرسلت وكالة الرقابة الإعلامية الروسية إلى الشركة 28 ألف طلب مبدئي ومتكرر لإزالة الروابط والمنشورات، لكن تويتر لم ينفذ هذه الطلبات بشكل كامل، مما دفع السلطات في روسيا للقلق بشكل متزايد بشأن دور وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاحتجاجات التي انتشرت في أرجاء البلاد دعما للناقد المسجون من الكرملين أليكسي نافالني.





في يناير، اتهموا منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية بالتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا من خلال عدم حذف جميع الدعوات لمثل هذه التجمعات، وفي ذلك الوقت، هددوا بتغريم منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تيك توك، ويوتيوب بسبب المحتوى المرتبط بالاحتجاجات.