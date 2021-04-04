أعراض الإصابة بالمرارة

حصوات المرارة إصابة شائعة، والمرارة عبارة عن عضو صغير على الجانب الأيمن من البطن، أسفل الكبد مباشرةً ويتراوح حجمها من صغير مثل حبة الرمل إلى حجم كرة الجولف.





يصاب بعض الأشخاص بحصوات المرارة واحدة فقط، بينما يصاب البعض الآخر بحصوات المرارة العديدة في نفس الوقت؛ تعرف على أسباب حصوات المرارة والأعراض المرافقة لها.

أعراض التهاب المرارة ..

عند الإصابة بالتهاب المرارة الحاد، قد تظهر الأعراض التالية على المريض:



ألم في النصف العلوي أو النصف الأيمن من البطن يميل للظهور بعد تناول الوجبات.



حمى قد ترافقها قشعريرة.



غثيان.



تقيؤ.



يرقان.









أسباب حصواتالمرارة ..

1- ارتفاع كبير في الكوليسترول في العصارة الصفراء

بشكل عام تحتوي العصارة الصفراء على مواد كيميائية كافية لإذابة الكوليسترول الذي يفرزه الكبد. ولكن إذا كان الكبد يفرز مستويات أعلى من الكوليسترول مقارنة بما يتم إذابته من العصارة الصفراء، فقد يتشكل الكوليسترول الزائد إلى بلورات وفي النهاية إلى حصوات.





2- تحتوي العصارة الصفراء على الكثير من البيليروبين وهو هو مادة كيميائية يتم إنتاجها عندما يقوم جسم الإنسان بتحليل خلايا الدم الحمراء.

تسبب بعض الحالات إلى إفراز كبير من مادة البيليروبين بما في ذلك تليف الكبد والتهابات القناة الصفراوية وبعض اضطرابات الدم، وبدوره يساهم البيليروبين الزائد في تكوين حصوات المرارة.

3- المرارة لا تفرغ بشكل صحيح من أسباب حصوات المرارة الأخرى أن المرارة تكون غير قادرة على التفريغ بالشكل الكامل أو الكافي.

هذا يعني أن العصارة الصفراء تصبح شديدة التركيز، مما يساهم في تكوين حصوات المرارة.



2- أعراض حصوات المرارة ...

قد لا تسبب حصوات المرارة أي علامات أو أعراض مميزة.

لكن في حال استقرت حصى المرارة في القناة وتسبب انسدادًا هناك، فقد تشمل العلامات والأعراض الناتجة ما يلي:

ألم مفاجئ وسريع في الجزء العلوي الأيمن في بطنك.

ألم مفاجئ وسريع في وسط البطن، أسفل عظمة الصدر مباشرة.

الام الظهر بين كتفك.

ألم في كتفك الأيمن.

الغثيان أو القيء.

قد يستمر ألم حصى المرارة عدة دقائق الى بضع ساعات.