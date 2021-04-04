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ديني

تعليق ساخر لـ علي جمعة بشأن التوقف عن الذنوب في رمضان فقط.. فيديو

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:03 ص
د علي جمعة
د علي جمعة
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محمد شحتة
سخر الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، على من يتوقف عن المعاصي في شهر رمضان ويرتب للعودة إليها بعد انتهاء الشهر الكريم.

وقال جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي": "لدينا نوعين من العبط، عبط بسيط وعبط مشلتت -على حد وصفه.. هذا الشخص الذي يرتب للمعصية بعد رمضان تصرفه غير صحيح وعليه ألا يستمر على ذلك.

وأشار إلى أن شهر رمضان يهدف لتوطيد العلاقة بين العبد وربه وأن يتقي الله في العبادة ويتقرب إلى الله وعليه أن يستغل شهر رمضان في الإقلاع عن الذنوب بشكل عام.

وذكر أن العبد لو جرب استجابة الدعاء من الله تعالى لحاجاته، فسيتعود عليه ولن يبعد عنها أبدا.
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