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أخبار البلد

مصر تبهر العالم يتصدر محركات البحث.. ورواد تويتر: مصر جاءت أولًا ثم جاء التاريخ

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:31 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر هاشتاج مصر تبهر العالم موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد حفل نقل موكب المومياوات الملكية الذى تابعه كل العالم، ونقله 400 قناة محلية ودولية ووكالات انباء، ليتصدر المشهد الإعلامي العالمي.

وجاءت أبرز تعليقات رواد تويتر على الحفل:

الموكب الأعظم في التاريخ والذي لم ولن يتكرر ‫#موكب_المومياوات_الملكية‬ لعظماء التاريخ وحكام أرض مصـر ..

كلنا فخورين بمصر 

انا فخور بحضارة بلادى 

حدث عظيم بتنظيم عظيم يليق بتاريخ عظيم ..
مصر ليست دوله تاريخيه .. مصر جاءت اولًا ثم جاء التاريخ !!

أنا مصر اللي من غيري ميزان الدنيا دي يختل

بإحتفاليه قويه إستحقت كل مابذل فيها من مجهودات بالسنوات الأخيره من ترتيبات وتغيير من جغرافيا المكان ومنبهرين لمستوي التقديم من إعلاميات علي مستوي ثقافي راق أداء رائع وأزياء متناسقه مع الإحتفاليه
مشاركة الرئيس أضفت روح وعلاقه وتناغم ودفء بين الشعب وقيادته المعطاءه

هي أرض الكنانة ، وهي عروس النيل ، أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة ، ‫#مصر‬ تخطف أنظار العالم ، في شوارع ‫#قاهرة_المعز‬ يتعانق الحاضر مع التاريخ والحضارة ، لاعجب ان ‫#مصر_تبهر_العالم‬ ،،

لو لم أكن مصريا لودت أن أكون مصريا 
والله فخور أنى مصرى 

كل لقطة تشهد بأصالة الأحفاد الذين يمشون على نفس درب الرفعة والحضارة
عظمة كل لقطة تبهر القلوب قبل العيون
حفل مصري هدية للعالم
حفل لموكب ملكي يليق بعظمة الأجداد...




ووصل موكب المومياوات الملكية الي المتحف القومى للحضارة بالفسطاط وسط تغطية إعلامية مكثفة، وحضور دولي كبير وكان في استقبال الموكب الرئيس السيسي".


وشارك في الحدث زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ،  أودري أزولاي رئيس منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها ، بالإضافة الى العديد من الشخصيات الشهيرة .



وخرج موكب المومياوات الملكية ، من باب المتحف المصري بالتحرير مرورا بمسجد عمر مكرم المضاء بأزهى الالوان ، وميدان سيمون بوليفار ، ثم ازاحة الستار عن المسلة والكباش التي تتوسطه ميدان التحرير وصولا الى كورنيش النيل، مرورا بسور مجري العيون ليصل بعدها الى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط  .


وشارك 22 مومياء لملك وملكة فرعونية ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، كالاتي "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع ، رمسيس الخامس ، رمسيس السادس ، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى،تحتمس الأول ، تحتمس الثالث ، تحتمس الرابع ، سقنن رع ، حتشبسوت، أمنحتب الأول ،أمنحتب الثانى ،أمنحتب الثالث ،أحمس نفرتارى ، ميريت آمون، سبتاح ،مرنبتاح، الملكة تى ، سيتى الأول ،سيتى الثانى.
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