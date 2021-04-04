شعبة الدخان: تأجيل مزايدة رخصة إنتاج السجائر للرد على استفسارات الشعبة والشركات الأعضاء





ويأتى ذلك في ضوء ما قررته هيئة التنمية الصناعية بشأن تأجيل جلسة فض المظاريف الفنية الخاصة بالمزايدة المحدودة لطرح رخصة انتاج السجائر ، وما ذكر في هذا الشأن من أسباب.

أعلن ابراهيم الامبابي - رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن هيئة التنمية الصناعية قد أخطرت المنشآت العاملة في قطاع صناعة الدخان وشعبة صناعة الدخان بأنه تم تأجيل جلسة فتح العروض الفنية الخاصة بالمزايدة المحدودة لطرح رخصة انتاج السجائر لحين الإنتهاء من الرد على الاستفسارات المقدمة من الشعبة والشركات الأعضاء واعتماد الرد من مجلس الوزراء المصري.