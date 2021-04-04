تصحيح مسار .. محمد الباز يطالب برحيل وزير الإعلام لحفظ ماء وجهه

قال محمد الباز، رئيس تحرير جريدة الدستور، إن مؤتمر اليوم الذى عقد بمؤسسة روزاليوسف طالب بإقالة أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، بمثابة رسالة من الإعلام المصري وهذا تصحيح مسار





وأضاف الباز فى تصريحات له على هامش مؤتمر روزاليوسف لمناقشة دور الصحافة والاعلام في تشكيل الرأي العام والوعي القومي المصري والدفاع عن مقدرات الدولة المصرية ، ودوره الايجابي البارز في القضايا الاخيرة التي شغلت الرأي العام ومواجهة قوي الشر والتدمير وهذه أول مرة يتم فيها مهاجمة وزير، وقبل ذلك كانت الصحافة تهاجم الوزراء وسبق وخرج وزراء من مناصبهم بسبب تصريحاتهم، والوزير اليوم لا يمثل إلا نفسه فيما يقول والوزير عندما يتحدث عن الإعلام الذي يطعن فيه من الداخل عليه ألا يستمر بعد هذا في منصبه، متابعا :" الإعلام قوة وإذا فقدت الدولة سلاح الإعلام فقدت قوة كبيرة جدا".



