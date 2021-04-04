السلاب بعد إقرار الشيوخ لقانونه بشأن عقوبة تنمر ذوي الاحتياجات الخاصة:خطوة رادعة





وجه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية لأعضاء مجلس الشيوخ، بعد موافقتهم على مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيدا بماشهدته الجلسة العامة للمجلس اليوم، من مناقشات ثرية وحوار بناء حول مشروع القانون.





وقال السلاب فى بيان له اليوم، ان التعديلات التى وافق عليها مجلس الشيوخ، بشأن تغليظ العقوبة بناء على مقترح النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عما كانت فى مشروع القانون المقدم منه، تؤكد توافق الرؤى تجاه تلك القضية الهامة، التى يعانى منها الأشخاص ذوى الإعاقة، وأهمية مواجهتها بكل حزم، بهدف الحفاظ على تلك الفئة الهامة وحمايتهم من تلك الظاهرة.





واشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى ان ما شهدته جلسة مجلس الشيوخ، من حوار ثرى فى المناقشات يؤكد التكامل والتعاون بين مجلسى النواب والشيوخ فى الحياه البرلمانية.





وأكد السلاب، ان التنمر سلوك عدواني يحتاج إلى وقفة مجتمعية، كما أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة أهداف سهلة للمتنمرين، حيث لايملكون القدرة على رد العدوان، أو معرفة مصدره فى بعض الأحيان، وينتج عنه فى أغلب الأحيان مخاطر اجتماعية وعاطفية، تصل إلى حد شعور الشخص ذوي الإعاقة الواقع ضحية للتنمر، بالاكتئاب، أو فقدانه الثقة بالنفس، الأمر الذى كان يتطلب سرعة التدخل تشريعيا، لمواجهة تلك الظاهرة.





يذكر أن مجلس الشيوخ، وافق خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النوا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بشكل نهائى.





ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.





وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم من "السلاب"، بناء على إقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر.





وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.





وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.





أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.