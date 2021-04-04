وكالة الفضاء المصرية تحتفل بالذكرى الستين لأول رحلة للرائد يوري جاجارين

وكالة الفضاء المصرية تحتفل بالذكرى الستين لأول رحلة للرائد يوري جاجارين
تحتفل وزارة الشباب ووكالة الفضاء بالتنسيق مع المركز الروسى للعلوم والثقافة بالقاهرة، بالذكرى الستين لأول رحلة إلى الفضاء ليوري جاجارنين مع رائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنيينكو.
حيث قام كًل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية باستضافة رائدي الفضاء والاحتفاء بهم، هذا وقد تم تنظيم احتفالية خاصة بالمركز الأوليمبي بالتعاون مع المركز الروسي بالقاهرة.
تضمنت الاحتفالية افتتاح معرض الصور المخصصة للذكرى الستين الأولى في إطار تعاون بين متحف موسكو الحكومي والمركز الروسي بالقاهرة، كما واشتمل الاحتفال على العديد من الفقرات والتي استهلت بالنشيد الوطني الروسي والمصري، وعرض فيلم وثائقي عن الزيارة تخلله اُدًاء موسيقيًا لأغنية روسية مترجمة باللغة العربية، وتم تسليم الجوائز للفائزين في مسابقة الإبداع للمصرين بعنوان (الأرض من نافذة الفضاء).
ومن جانبها أشادت وكالة الفضاء المصرية بزيارة رائد الفضاء الطيار ميخائيل نيننكو الحائز على جائزة بطل الاتحاد الروسي.
واختتم الحفل بتقديم السفارة الروسية دروع تكريم لكل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتورالقوصي رئيس وكالة الفضاء المصرية، كما وتم تسليم "مجسم اليد" من رائد الفضاء ميخائيل كورنيينكو إهداء لرئيس وكالة الفضاء المصرية تقديرًا للتعاون بين الجانبين.