وكالة الفضاء المصرية تحتفل بالذكرى الستين لأول رحلة للرائد يوري جاجارين

تحتفل وزارة الشباب ووكالة الفضاء بالتنسيق مع المركز الروسى للعلوم والثقافة بالقاهرة، بالذكرى الستين لأول رحلة إلى الفضاء ليوري جاجارنين مع رائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنيينكو.





حيث قام كًل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية باستضافة رائدي الفضاء والاحتفاء بهم، هذا وقد تم تنظيم احتفالية خاصة بالمركز الأوليمبي بالتعاون مع المركز الروسي بالقاهرة.





تضمنت الاحتفالية افتتاح معرض الصور المخصصة للذكرى الستين الأولى في إطار تعاون بين متحف موسكو الحكومي والمركز الروسي بالقاهرة، كما واشتمل الاحتفال على العديد من الفقرات والتي استهلت بالنشيد الوطني الروسي والمصري، وعرض فيلم وثائقي عن الزيارة تخلله اُدًاء موسيقيًا لأغنية روسية مترجمة باللغة العربية، وتم تسليم الجوائز للفائزين في مسابقة الإبداع للمصرين بعنوان (الأرض من نافذة الفضاء).

ومن جانبها أشادت وكالة الفضاء المصرية بزيارة رائد الفضاء الطيار ميخائيل نيننكو الحائز على جائزة بطل الاتحاد الروسي.





واختتم الحفل بتقديم السفارة الروسية دروع تكريم لكل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتورالقوصي رئيس وكالة الفضاء المصرية، كما وتم تسليم "مجسم اليد" من رائد الفضاء ميخائيل كورنيينكو إهداء لرئيس وكالة الفضاء المصرية تقديرًا للتعاون بين الجانبين.