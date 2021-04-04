كهربا يشارك في المران الجماعي لـ الأهلي بعد انتهاء العقوبة

انتظم محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة الجماعية ظهر اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني.





وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد أعلن قبل السفر إلى السودان، انتظام اللاعب في المران الجماعي بداية من اليوم، بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني، وبعد اعتذار اللاعب بشكل رسمي لبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ومدير الكرة وزملائه اللاعبين.





واستأنف الاهلي تدريباته اليوم، بعد العودة أمس من السودان عقب خوض مباراة المريخ.





وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، ليحجز الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها.



