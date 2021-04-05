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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام: الحكومة تدعم التطوير العقاري والشراكة مع القطاع الخاص

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ؛دعم الحكومة لقطاع التطوير العقاري، وتوفير البنية الأساسية، والشراكة المثمرة مع القطاع الخاص في مجال التنمية العمرانية.  

 

كما أكد  الوزير أن وزارة قطاع الأعمال العام لا تنتهج سياسة لبيع الأصول وإنما حريصة على الشراكة في تنمية تطوير الأصول وتعظيم العوائد منها.

 

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادي تحت عنوان "جذب الاستثمارات الخارجية للتنمية العمرانية" ، والتي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، بحضور  وزيري التنمية المحلية والشباب والرياضة وعدد من السفراء وممثلي عدد كبير من شركات التطوير العقاري المصرية والعربية.

 

واستعرض وزير قطاع الأعمال عددا من الأمثلة للشراكة الناجحة بين الشركات التابعة للوزارة والقطاع الخاص، ومنها الشراكة بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة سوديك في تطوير مدينة نيو هليوبوليس، مشيرا إلى قيام شركة مصر الجديدة بطرح نحو 1700 فدان للشراكة في التطوير بمشروع هليو بارك.

 

كما استعرض بعض نماذج الاستثمار السياحي بالشراكة القطاع الخاص في تطوير منشآت فندقية مثل فندق شبرد بالتعاون مع مجموعة الشريف السعودية، وإنشاء فندق على أرض السلطانة ملك بالأقصر بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى، لافتا إلى افتتاح مشروع سياحي فندقي عقاري ضخم الأسبوع الماضي في قرية مجاويش بالغردقة بالتعاون مع شركة وادي دجلة ومجموعة ريكسوس العالمية،  بالإضافة إلى مشروع لإحياء وإعادة بناء فندق كونتيننتال التاريخي وهو أيضا مطروح للشراكة مع القطاع الخاص.

 

وأشار الوزير  إلى أن هناك نحو 150 مبنى تاريخي تابع لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للوزارة بوسط القاهرة، وجاري طرح بعض هذه الأصول للشراكة في التطوير مع القطاع الخاص.
 

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