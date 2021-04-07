الحمل في الصيف.. نصائح بسيطة للحفاظ على الهدوء والراحة

الحمل رحلة شيقة ومثيرة ، قد تصبح في بعض الأحيان غير مريحة للأم الحامل. في الصيف ، ترتفع درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد ، مما قد يسبب بعض الإزعاج للمرأة الحامل.

تقول الدكتورة براثيما ريدي ، مديرة وأخصائية أمراض النساء والتوليد في مستشفى فورتيس لا فيم ، ريتشموند رود ، بنغالورو ، أنه عندما تكون المرأة حاملًا ، يمر جسدها بتغييرات فريدة لاستيعاب الطفل ، و "بعض هذه التغييرات يمكن أن تسبب عدم ارتياح للطفل. الأم الحامل. ارتفاع درجات الحرارة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع ".

التغيرات الفسيولوجية التي تحدث أثناء الحمل

الغثيان والقيء في الحمل المبكر

* عسر الهضم، 'الغاز'، والإحساس الانتفاخ وفقدان الشهية

* زيادة في الوزن عن طريق 10-12 كجم طوال فترة الحمل

* وذمة - تجمع السوائل في القدمين والساقين بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل

* ضيق في التنفس بسبب الرحم المتنامي

* الشعور بالحرارة

يقول الطبيب إنه في الصيف ، على وجه الخصوص ، تمر النساء الحوامل ببعض التحديات ، مضيفًا أن هناك بعض النصائح التي يمكن أن يشعرن بها بتحسن.

1. الترطيب: اشرب ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يوميًا. أضيفي إليها جوز الهند الطري وعصائر الفاكهة الطازجة (تجنبي إذا كنتِ مصابة بسكري الحمل) مع القليل من السكر أو بدونه. قد يؤدي عدم كفاية الترطيب إلى الإصابة بضربة شمس.

2. النظام الغذائي: تذكر أن تشمل نظامك الغذائي الكثير من الخضروات ، والخضراوات ، والسلطات المنبثقة ، والفواكه (خاصة البطيخ). الرائب (الزبادي الحي) واللبن الرائب يبردان بشكل خاص. تجنب الإفراط في تناول الزيت والسمن والمسالس في إعداد الطعام وقلل من تناول الملح.

السباحة / التمرين: هذه طريقة رائعة للتهدئة وإذا كان لديك وصول إلى المسبح فيجب عليك الاستفادة منه. يجب إجراء التمارين الروتينية إما في الصباح الباكر أو في المساء عندما تكون درجات الحرارة منخفضة.

4. رفع القدمين: تذكر أن ترفع قدميك عن طريق وضعها على وسائد أو وسائد لأن هذا يقلل من احتباس الماء في قدميك ورجليك.

5. الملابس والأحذية: ارتدِ ملابس قطنية فضفاضة بدرجات اللون الأبيض أو الفاتح. أيضًا ، ارتدِ أحذية مريحة لاستيعاب التورم.

6. النظارات الشمسية / الواقي من الشمس / المظلة: استثمر زوجًا جيدًا من النظارات الشمسية واستخدم واقيًا من الشمس عندما تكون بالخارج لفترات أطول. احمل مظلة أو ارتد قبعة عريضة لحماية نفسك.

7. النوم: حاول أن تأخذ قيلولة لمدة 30 دقيقة على الأقل في فترة ما بعد الظهر ، لأنها أكثر فترات اليوم حرارة.