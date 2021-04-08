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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ يؤكد أهمية صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية تعد صناعة أمن قومي، موضحا أن كثير من الدول تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منها خاصة، مع وجود فيروس كورونا والذي اكد على أهميتها البالغة خلال الفرة الماضية.


وأكد "عكاشة" في تصريحاته لـ"صدى البلد" على أهمية بحث سبل تطوير صناعة المستلزمات الطبية، وتذليل أي عقبات تواجه التوسع في الاستثمار في هذا القطا، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تستلزم إتخاذ هذه الخطوات لسد الاحتياجات اللازمة كمها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.


وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى ضرورة وضع إستراتيجية واضحة وشاملة لتنمية المشروعات الطبية المتكاملة والمغذية لها، وتذليل كافة العقبات التي تواجهها .


جدير بالذكر أن  رئيس هيئة الدواء المصرية، قد عقد اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس إدارة شعبة المستلزمات والأجهزة الطبية بغرفة الصناعة، وممثلي كبرى شركات تصنيع المستلزمات الطبية في مصر، وذلك لبحث سبل تطوير صناعة المستلزمات الطبية، وتذليل أى عقبات تواجه التوسع فى الاستثمار فى هذا القطاع الحيوي.

وأشار الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية،إلى  إن الاجتماع تطرق إلى بحث سبل وآليات دعم وتطوير صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية في مصر، والعمل على إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه صناعة المستلزمات.
 

عمرو عكاشة مجلس الشيوخ المستلزمات والأجهزة الطبية أمن قومي لاكتفاء الذاتي

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