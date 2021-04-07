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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تونس تقرر إجراءات عاجلة لمواجهة كورونا

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت الحكومة التونسية برئاسة هشام مشيشي عن اتخاذ مجموعة  من الإجراءات المشددة لمجابهة فيروس كورونا خلال الفترة 9 أبريل الجاري  وحتي  30 من الشهر ذاته.

وحسب البيان الصادر عن رئاسة الحكومة التونسية فقد شملت القرارات ضروؤة التشديد على تطبيق وسائل الحماية الفردية والبروتوكولات الصحية والرقابة عليها بكل صرامة.

تضمنت القرارات  منع التجمعات الخاصة و العامة و غلق الأسواق الأسبوعية ودعوة ولاة الجمهورية إلى إعلان حظر الجولان من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي.

وتم إعطاء الإذن للولاة بناءً على تقارير واجتماعات اللجان الجهوية لغلق المناطق ذات مستوى الإختطار المرتفع بجانب فرض  الحجر الذاتي لمدة خمسة أيام للوافدين من الخارج بعد تقديمهم تحليلا سلبيا قبل السفر.

وشددت الإجراءات علي  تطبيق توقيت العمل الإداري لشهر رمضان بالنسبة للإدارات العمومية (وهو اجراء استثنائي ينطلق يوم 12 أبريل  الجاري).

من جانبه، أفاد وزير الصحة فوزي مهدي أن الوضع الوبائي الحالي يشهد خطورة من خلال عدة مؤشرات أبرزها عدد التحاليل الإيجابية وعدد الوفيات وعدد المقيمين بالمستشفيات مشيرا إلى تسجيل نسب كبيرة في عدد المرضى الوافدين على أقسام الأكسيجان وعلى أقسام الإنعاش مما استدعى من اللجنة العلمية اقتراح إجراءات عاجلة لمجابهة هذا الوضع.

وذكر الوزير أن طاقة استيعاب أسرّة الإنعاش بالمستشفيات بلغت 80 بالمائة وأسرّة الأكسجين 50 بالمائة على الصعيد الوطني متوقعا ارتفاع هذه الأرقام في ظل الانتشار الحالي لجائحة كورونا.  

وأضاف الوزير أنه تم الإذن للمستشفيات لتسخير كل الأقسام والإمكانيات والموارد البشرية بصفة أولية للتكفل بحالات كوفيد-19 مبينا أنه تم اقتناء عدة أسرّة إنعاش جاهزة والوزارة ستتسلم غدا هبة من الجانب الأمريكي تتمثل في 30 سرير إنعاش.

الحكومة التونسية هشام مشيشي دولة عربية فيروس كورونا إجراءات مشددة

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