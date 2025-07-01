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حققنا المستحيل.. أول تعليق لمدرب الهلال بعد الفوز التاريخي أمام السيتي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حققنا المستحيل.. أول تعليق لمدرب الهلال بعد الفوز التاريخي أمام السيتي

إنزاجي
إنزاجي
إسراء أشرف

عبر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن سعادته الكبيرة بعد تحقيق الفوز التاريخي على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، واصفًا الانتصار بأنه "مستحيل تحقّق"، مؤكدًا أن الروح القتالية للاعبين كانت مفتاح التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "واجهنا فريقًا من الأفضل في العالم، ونجحنا في تجاوزه بإصرار كبير. أهنئ اللاعبين، لقد قدموا مباراة بطولية، قاتلوا من أول دقيقة حتى النهاية، وجعلوا كل مشجع هلالي فخورًا بما تحقق".

وأضاف: "ما فعلناه اليوم كان أشبه بتسلق جبل شاهق دون أوكسجين، كنا نعلم حجم التحدي، لكن اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم، وأظهروا قوة ذهنية استثنائية. 

طلبت منهم أن يقدموا كل شيء لأننا لا نُمثل الهلال فقط، بل نمثل السعودية بأكملها، ولم أرغب أن تكون هذه آخر مباراة لنا في البطولة".

وتابع إنزاجي: "الانتصار على مانشستر سيتي لم يكن سهلًا أبدًا، لقد تطلب مجهودًا بدنيًا وذهنيًا هائلًا. الفريق لعب بتركيز سواء في امتلاك الكرة أو بدونها، وكان التنظيم الدفاعي والهجومي متوازنًا".

وأكد المدرب الإيطالي أن الجهاز الفني المساعد كان له دور كبير في التحضير للمباراة، موضحًا: "أعمل مع طاقم فني رائع منذ 10 سنوات، وهم ساعدوني على تجهيز الفريق بدنيًا وتكتيكيًا بأعلى مستوى".

وأثنى إنزاجي على عدد من لاعبيه بالاسم، مشيدًا بخاليدو كوليبالي، سيرجي سافيتش، رينان لودي، روبن نيفيز، ومالكوم، بالإضافة إلى ناصر الدوسري، محمد كنو، علي لاجامي، مصعب الجوير، خالد الغنام، وكايو سيزار، الذين شاركوا وقدموا الإضافة. 

وقال: "سافيتش تحديدًا كان رائعًا، ركض أكثر من 14 كيلومترًا خلال اللقاء، وهو لاعب يملك شخصية كبيرة وقدرات فنية مميزة".

كما أشاد بياسين بونو وحضوره في البطولة، وتحدث عن دور اللاعبين المتحدثين بالإيطالية، مثل سافيتش وكوليبالي وكانسيلو، في تسهيل عملية التواصل داخل الملعب.

وعن مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، قال إنزاجي: "جاء لتهنئتي بعد المباراة، وهو أمر أقدّره كثيرًا. لدي احترام كبير له ولما قدّمه في مسيرته".

واختتم تصريحاته بالإشادة بالجماهير الهلالية التي ساندت الفريق في أورلاندو، قائلاً: "دعمهم كان هائلًا، منحونا طاقة إيجابية، وأبارك لهم هذا الفوز التاريخي".

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