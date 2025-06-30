بدء التحويلات بين المدارس إلكترونيًا.. خطوات التقديم والأوراق المطلوبة

تبدأ التحويلات بين المدارس في جميع محافظات الجمهورية غدًا الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التحويلات رسميًا عبر المديريات التعليمية، وفقًا لمجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى ضمان الشفافية وتسهيل عملية التحويل لأولياء الأمور والطلاب.

موعد بدء التحويلات بين المدارس 2026

أعلنت مديريات التربية والتعليم أنها ستبدأ في استقبال طلبات التحويلات بين المدارس اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ويستمر باب التقديم مفتوحًا حتى 15 أغسطس المقبل، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

طريقة التقديم في التحويلات بين المدارس 2026

في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حددت الوزارة أن يتم تقديم طلبات التحويلات بين المدارس إلكترونيًا فقط، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية التعليمية أو الإدارة التابع لها ولي الأمر، دون السماح بتلقي أي طلبات ورقية.

ويهدف هذا النظام إلى ضمان الشفافية الكاملة وتيسير الإجراءات على أولياء الأمور.

كما أوضحت الوزارة أن سداد رسوم التحويل يتم من خلال مكاتب البريد، بقيمة 100 جنيه، ويُشترط على ولي الأمر الاحتفاظ بإيصال الدفع لتقديمه ضمن المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة لتقديم التحويلات بين المدارس

عند التقديم في التحويلات بين المدارس، يجب تجهيز المستندات التالية:

عدد (4) استمارات تحويل، مُرفقة بطوابع فئة 10 جنيهات لكل استمارة.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

بيان قيد أو بيان نجاح معتمد ومختوم من المدرسة المقيد بها الطالب.

إيصال سداد رسوم التحويل من البريد.

توقيع مدير المدرسة المطلوب التحويل إليها على طلب التحويل، مع مراعاة الكثافات الطلابية.

شروط التحويلات بين المدارس 2026

وضعت وزارة التربية والتعليم عددًا من الضوابط والشروط المنظمة لعملية التحويلات بين المدارس، والتي يجب الالتزام بها:

القبول يتم وفقًا للمربع السكني لعنوان الطالب المسجل رسميًا.

يجب توفر أماكن شاغرة بالمدرسة المطلوب التحويل إليها.

عدم قبول أي طلب تحويل ورقي، والاعتماد فقط على المنصة الإلكترونية المخصصة.

ضرورة إدخال البيانات بدقة تامة، حيث يؤدي وجود أي خطأ أو نقص في المستندات إلى رفض الطلب.

تنبيهات هامة لأولياء الأمور

ودعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى الالتزام التام بضوابط التحويلات بين المدارس، مع تحري الدقة أثناء ملء البيانات الإلكترونية، كما شددت على أهمية متابعة مواقع المديريات التعليمية لمعرفة نتائج القبول أو الاستفسارات الخاصة بكل مديرية على حدة.

وتُعد التحويلات بين المدارس مرحلة مهمة تسبق بداية العام الدراسي الجديد، وتمنح أولياء الأمور فرصة لتغيير المدارس وفق ظروفهم واحتياجات أبنائهم. ومع فتح باب التحويلات بداية من 1 يوليو 2025 وحتى 15 أغسطس، تقدم وزارة التربية والتعليم خدمة إلكترونية مرنة وسهلة تضمن النزاهة وسرعة الإجراءات، شريطة الالتزام بالشروط والمستندات المطلوبة بدقة.