نهاد أبوالقمصان : العنف بين المصريين سببه المناهج الدراسية ..والوزير يرد

قالت المحامية نهاد أبو القمصان رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، إننا أنجزنا كثيرا في مجال التعليم، مشيرة إلي اننا أمام تحدي صعب جدا في الفترة القادمة.

وأشارت أبو القمصان خلال المؤتمر الصحفي لحقوق الإنسان، المذاع علي قضائية " اكسترا نيوز"، إلي أننا نحتاج إلي مراجعة المحتوي المقدم في المناهج، لافتة إلي أن العصيبة الموجودة في المجتمع المصري بسبب المنهاج التعليمية.

ومن جانبه رد عليها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: " نحاول تحقيق احلامنا في المحتوي المقدم للأطفال وننظر النتائج الجيدة".

وأشار أننا نسعى الى إتاحة تعليم جيد علي غرار التعليم الامريكاني والانجليزي.



انطلقت فعاليات مؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة» اليوم الخميس، والذي يعقده المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، لمناقشة تأثير جائحة كورونا، بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي.