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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الهيئة العامة للاعتماد : نسعى للتعاقد مع أكبر عدد من المنشآت الصحية لمنظومة التأمين الشامل

صدى البلد

أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حرص الهيئة على التعاقد مع أكبر عدد من المنشآت الصحية وانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، شريطة وفائها بمتطلبات التسجيل، وتوفير المعايير العالمية لجودة الرعاية الصحية على أن تقدم لجميع المنتفعين دون أي تمييز.

 


جاء ذلك خلال زيارته لمستشفى نمرة 6 التابعة لهيئة قناة السويس، رافقه الدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ووفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في اطار استعداد المستشفى للتسجيل بالهيئة.

 


وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الهيئات والمستشفيات الخاصة  تزيد الاستثمار في الصحة، مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد التي تعد مؤشرات قوية على ما يشهده القطاع الصحي في مصر من استهداف حقيقي للتطوير وتقديم شكل مختلف للخدمة الصحية تليق بمكانة مصر.

 


وأشاد رئيس الهيئة، بمستوى وعي أهالي الإسماعيلية الذين تجاوزت نسبة تسجيلهم بالمنظومة 85 % من إجمالي سكان المحافظة، مما يعكس الثقة في المشروع، وكذلك استفادة القائمين على تطبيقه بالتجربة الاسترشادية ببورسعيد، واستيعاب الهيئات المنوط بها تنفيذ المنظومة الجديدة للعديد من التحديات الخاصة بالتطبيق، موضحا أنه من المخطط الانتهاء من محافظات المرحلة الأولى بنهاية العام الحالي.

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يذكر أن معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الموافقة على المستشفيات حصلت علي شهادة الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية بنسبة نجاح غير مسبوقة بلغت 98% كما حصلت معاييرها لاعتماد مراكز الرعاية الأولية علي تقييم بلغ 99% وستصدر شهادة اعتمادها عن الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية في الرابع من مايو المقبل، كما تجدر الإشارة إلي أن الاصدارات الأخري للمعايير سيتم تقييمها تباعاً طبقاً لمخطط زمني يتم تحديده بالتنسيق مع الجمعية الدولية للجودة ISQUA .

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