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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ فستان بمبي .. رزان مغربى تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

رزان مغربي
رزان مغربي

نشرت الفنانة رزان مغربى صورة لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".

 

وظهرت رزان في الصورة بفستان بمبي، ووضعت تاجا على رأسها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الجذاب واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة  وعلقت على الصورة قائلة " الحياة بقى لونها بمبي .... بمبي بمبي بمبي بمبي💗💞".
 

 

يذكر أن اخر اعمال  رزان المغربي مشاركتها في فيلم صابر وراضي بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث جسدت دور جديد لم تقدمه عليها وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.
 

 

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربي ومحسن محيي الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.
 

يذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذي قدمته في رمضان الماضي عبر شاشة "إم بي سي مصر"، وكشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفةً أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني. 

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