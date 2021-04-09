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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 - 4 - 2021 والقنوات الناقلة

النادي الأهلي
النادي الأهلي

 

تقام اليوم الجمعة 9 - 4 - 2021 العديد من المواجهات المثيرة في دوري أبطال أفريقيا والدوري الإنجليزي.

 

وجاءت مواعيد مباريات اليوم 9-4-2021 والقنوات الناقلة كالتالي:

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا 


مازيمبي X الهلال – الساعة 3:00عصرا - beIN Sports HD 4

ماميلودي صن داونز X شباب رياضي بلوزداد – الساعة 3:00 عصرا - beIN Sports HD 3

الأهلي X سيمبا – الساعة 9:00 مساء - beIN Sports HD 4

فيتا كلوب X المريخ – الساعة 9:00  مساء - beIN Sports HD 3 

     

 

 مواعيد مباريات الدوري الألماني 
 

أرمينيا بيليفيلد X فرايبورج – الساعة 8:30 مساء - beIN Sports 5 HD                

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

ميتز  X ليل – الساعة 9:00 مساء - beIN Sports 6 HD     

 

 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 
 

فولهام X وولفرهامبتون – الساعة 9:00 مساء - beIN Sports 2 HD Premium 

 

مواعيد مباريات الدوري السعودى


التعاون X العين – الساعة 6:00 مساء -  الرياضية السعودية    

ضمك X النصر – الساعة 6:00مساء - الرياضية السعودية      

الاتحاد X الهلال – الساعة 7:55 مساء - الرياضية السعودية   

الأهلى الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون ابطال افريقيا الدوري السعودي صن داونز فولهام مواعيد مباريات اليوم

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