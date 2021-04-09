مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 - 4 - 2021 والقنوات الناقلة
تقام اليوم الجمعة 9 - 4 - 2021 العديد من المواجهات المثيرة في دوري أبطال أفريقيا والدوري الإنجليزي.
وجاءت مواعيد مباريات اليوم 9-4-2021 والقنوات الناقلة كالتالي:
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي X الهلال – الساعة 3:00عصرا - beIN Sports HD 4
ماميلودي صن داونز X شباب رياضي بلوزداد – الساعة 3:00 عصرا - beIN Sports HD 3
الأهلي X سيمبا – الساعة 9:00 مساء - beIN Sports HD 4
فيتا كلوب X المريخ – الساعة 9:00 مساء - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الألماني
أرمينيا بيليفيلد X فرايبورج – الساعة 8:30 مساء - beIN Sports 5 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ميتز X ليل – الساعة 9:00 مساء - beIN Sports 6 HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
فولهام X وولفرهامبتون – الساعة 9:00 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري السعودى
التعاون X العين – الساعة 6:00 مساء - الرياضية السعودية
ضمك X النصر – الساعة 6:00مساء - الرياضية السعودية
الاتحاد X الهلال – الساعة 7:55 مساء - الرياضية السعودية