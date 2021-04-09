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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد مكى ينشر البرومو الرسمي لـ مسلسل الاختيار 2 .. فيديو

صدى البلد

نشر الفنان أحمد مكى البرومو الرسمى لـ مسلسل الاختيار 2 وذلك عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”. 

 

وعلق أحمد مكى قائلا “ الاختيار ٢.. البرومو الرسمي.. رمضان ٢٠٢١  ”. 

 

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي ويشارك في بطولته أيضًا إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، أسماء أبو اليزيد وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

 

ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي

مسلسل الاختيار 2 الاختيار ٢ كريم عبد العزيز انجى المقدم احمد مكي رمضان

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