ابتعد عن إعادة تجميد اللحوم.. نصائح لحفظ وطهي اللحوم

قدم الشيف اسامة السيد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كيفية حفظ اللحوم وتخزينها..

كيفية حفظ اللحوم وتخزينها..

- لا تغسل اللحوم قبل تخزينها فى الثلاجة أو المجمدة .

- يمكن غسل تلك اللحوم قبل الطهى مباشرة.

- إزالة الدهون الزائدة باللحوم خاصة عند التخزين.

- لا تستخدم الأكياس البلاستيكية السوداء أو غيرخاصة بالمواد الغذائية .

- وضع اللحوم فى مكان خاص في حالة التجميد بعيدا عن باقى الأطعمة.

- إذا استخدمت إذابة اللحوم قم بوضعها بمكان أسفل الثلاجة او بالاحسن طهيها مباشرة .

- ابتعد عن إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها لأن ذلك يسبب فقدان العناصر الغذائية.

- التأكد من كون اللحم المرغوب في حفظها صالحة للاستخدام، وذلك بفحص لون اللحم ورائحته، والضغط عليه بالأصابع، فإنّ عاد لوضعه الطبيعي يكون طازجًا، وإن بقي مكان الأصابع ولم يعد لمكانه، فهذا دليل على كون اللحم قديم، أو أنّ الأضحية غير سليمة.

-تجنب وضع أي شيء على اللحوم التي تريد حفظها، مثل "التتبيلات" أو الملح أو الخل، وقبل وضعها في كيس الحفظ المخصص وإغلاقه، يجب ترك الكيس مفتوحًا لبعض الوقت لضمان أنّه غير دافئ من أثر الذبح القريب، ثم إفراغ الكيس من الهواء وإغلاقه.

- وضع كمية معقولة في الكيس دون مبالغة.

- يمكن كتابة تاريخ الحفظ على كيس اللحم، لتحديد الأولوية في الطهي.

- تصفيف الأكياس بطريقة منظمة ووضعها في ركن خاص في الفريزر، ومراعاة عدم وضعها فوق الخبز أو الأطباق المكشوفة في "الفريزر" أو قوالب الثلج.

عند التعامل مع اللحوم..

- يفضل استخدام لوحة التقطيع باستخدام التيفال الأبيض.

- إذا تم استخدام لوحة خشبية فيجب وضع ملح عليها للقضاء على البكتيريا.

- أقصى فترة لحفظ اللحوم بالثلاجة خارج الفريزر 5 أيام، أما إذا تم تجميدها فيمكن تخزينها 4 شهور.

الحماية من تسمم اللحوم..

- يجب غسل اللحوم بالخل، والليمون، فهذا يؤدى إلى ترطيب اللحوم، ويعطى نكهة أفضل للحوم.

- عند طهى الطعام يجب أن تتبل اللحم بالبصل والفلفل الأسمر والليمون وأن يكون على نار هادئة حتى لا يسبب تلف اللحوم، وأن يتم طهيها بشكل جيد.

- فى حالة شوى اللحوم يفضل اختيار اللحوم قليلة الدهون، وإزالة الأجزاء المحروقة.

- إذا كانت هناك لحوم قاسية أو صلبة يمكن وضعها بخل وليمون فهو سيزيد من النكهة، وسيجعلها أكثر مرونة وسهل التقطيع .



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