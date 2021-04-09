نقلة كبيرة لنا.. استشاري فيروسات بجامعة بريطانية: فخور بافتتاح الرئيس السيسي لمدينة الدواء الجديدة

قال الدكتور محمد رحيم، الباحث فى علم الفيروسات بجامعة لانكستر البريطانية، إنه حاليا يوجد 13 لقاح فى العالم لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه أمس اعترفت منظمة الصحة العالمية ب4 لقاحات، وهو فايزر ومودرنا وأسترازينيكا وجونسون جونسون، وأكثر من 59 لقاحا تحت التجارب السريرية.



وأضاف "رحيم" خلال حواره عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك مشكلة الآن فى أسعار اللقاحات، وبالتالي هناك صعوبة فى توصيل اللقاحات للدول الأكثر احتياجا، متابعا: "كنت فخور جدا بافتتاح الرئيس السيسي لمدينة الدواء من أجل توطين اللقاحات والأدوية فى مصر"، كما أنها ستكون نقلة كبيرة لمصر.



وفى سياق آخر، أجاب على أن اللقاح هو من ساعد فى تقليل نسبة الإصابات بالفيروس، قائلا: إنه ليس وحده الذى يقلله، بل ومعها الإجراءات الاحترازية، كما أنه لا يجب التهاون فى الفيروس.

