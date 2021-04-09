عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقلة كبيرة لنا.. استشاري فيروسات بجامعة بريطانية: فخور بافتتاح الرئيس السيسي لمدينة الدواء الجديدة

مدينة الدواء
مدينة الدواء

قال الدكتور محمد رحيم، الباحث فى علم الفيروسات بجامعة لانكستر البريطانية، إنه حاليا يوجد 13 لقاح فى العالم لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه أمس اعترفت منظمة الصحة العالمية ب4 لقاحات، وهو فايزر ومودرنا وأسترازينيكا وجونسون جونسون، وأكثر من 59 لقاحا تحت التجارب السريرية.


وأضاف "رحيم" خلال حواره عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك مشكلة الآن فى أسعار اللقاحات، وبالتالي هناك صعوبة فى توصيل اللقاحات للدول الأكثر احتياجا، متابعا: "كنت فخور جدا بافتتاح الرئيس السيسي لمدينة الدواء من أجل توطين اللقاحات والأدوية فى مصر"، كما أنها ستكون نقلة كبيرة لمصر.


وفى سياق آخر،  أجاب على أن اللقاح هو من ساعد فى تقليل نسبة الإصابات بالفيروس، قائلا: إنه ليس وحده الذى يقلله، بل ومعها الإجراءات الاحترازية، كما أنه لا يجب التهاون فى الفيروس.
 

لقاح كورونا اخبار التوك شو فيروس كورونا جامعة بريطانية الرئيس السيسي السيسي

موضوعات متعلقة

سكتات دماغية وخرف.. دراسة أمريكية تكشف تأثير فيروس كورونا على المتعافين|شاهد

ترشيحاتنا

باحثة: التجربة المصرية فى التعامل مع كورونا كانت ملهمة.. فيديو

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

هل تشتري هاتف سامسونج Galaxy A51 في 2021 ام لا ؟

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 9-4-2021

غياب حجازي.. كلاسيكو ناري بين الاتحاد والهلال بـ الدوري السعودي

دار الإفتاء تستطلع هلال رمضان في احتفال رسمي.. الأحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

الصحة تحذر من ارتفاع إصابات كورونا وتناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية.. فيديو

زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء عبر فيسبوك

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

دعاء آخر جمعة من شعبان للشفاء العاجل للمريض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

د. مصطفى النحراوى يكتب: السلامة العامة هى الأمن والأمان الإلكترونى

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

المزيد