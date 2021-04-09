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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دليل قبول الله لصيامك وتقربك في شهر رمضان.. أزهري يكشف

إبراهيم رضا، أحد
إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف

 

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن شهر شعبان هو الشهر الذي يرفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا شدد رسول الله على زيادة الأعمال الصالحة في هذا الشهر، موضحا أنه ليس من المستحب أن يتم صيام آخر أيام شهر شعبان حتى يتم الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

ولفت "رضا" خلال حواره ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن مصر هي البلد الأولى في العالم التي صدرت فكر موائد الرحمان للعالم أجمع، ولكن وفقا للجائحة يمكن أن نبدل موائد الرحمان بالتواصل مع الأفراد والأهالي داخل المنازل.


وأوضح أنه يجوز المبادرة بإخراج زكاة المال في شهر رمضان مبكرا، نتيجة الأزمة المنتشرة حاليا، مضيفا أن تأخير الصدقة عن ميعادها أمر غير مرغوب فيه ولا يصح.


وأشار إلى أن زكاة المال يجب أن يتم إخراجها قبل صلاة العيد، منوها إلى أن هناك بعض العادات الخاطئة المتواجدة في رمضان، ومنها الإسراف في الطعام.

وأشار إلى أن استمرار الفرد على منوال التقرب من الله والطاعة بعد انتهاء شهر رمضان دليل على قبول الله تقربه وصيام شهر رمضان.

 

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