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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نائب وزير الإسكان يلتقى السفير البريطاني بالقاهرة لبحث سُبل التعاون في مجالات مياه الشرب

مصر وبريطانيا تبحثان سُبل التعاون في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

نائب-وزير-الاسكان
نائب-وزير-الاسكان

التقى الدكتور سيد إسماعيل، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جيفرى آدمز، السفير البريطاني بالقاهرة، وممثلي إحدى الشركات البريطانية العاملة بمجال الطاقة والبنية التحتية، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي ، ووضع تصور للفرص المستقبلية للتعاون بين مصر وبريطانيا.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان أن هذا اللقاء يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيما يتعلق بأهمية العمل على تحقيق أهداف وزارة الإسكان فى التنمية المستدامة، والاهتمام بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تشمل تحلية مياه البحر، كمصدر إضافي للموارد المائية المتاحة.

وخلال اللقاء، استعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الهيكل المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ، وسياسة واستراتيجية القطاع، ونسب التغطية الخاصة بخدمات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، مبيناً الجهود التى تبذلها وزارة الإسكان لزيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، بالإضافة إلى تحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتعزيز إطار عمل القطاع.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن وزارة الإسكان مستمرة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، والتي تتميز بالاستدامة الاقتصادية والبيئية، وتساهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل، وتحسين صحة المواطن المصرى، الذى يعتبر أهم استثمار للدولة.

كما استعرض نائب وزير الإسكان، المخطط الاستراتيجي لمحطات تحلية المياه حتى عام 2050، والذي يشمل 4 محاور رئيسية، لتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية نتيجة الزيادات السكانية الطبيعية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية.
 

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