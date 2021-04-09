أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

في قسم ساحة رأي "صدى البلد" مقال بعنوان "25 سرا من أسرار الفضاء (1) ، كتبت بعض المعلومات المهمة في عالمنا، التي يمكن أن تسعى لتغيير أفكارنا جذريا عن عالمنا . و في هذا المقال يتم إكمال هذه المعلومات بعد بحث شاق و طويل لضم هذه أل 25 في ثلاث مقالات . و هذا هو المقال الثاني .

أنا أحمد فريد من عمليات الفضاء بوكالة الفضاء الألمانية

17 زمن سفر

في عام 1969 ، استغرقت المركبة القمرية أبولو 11 ثلاثة أيام للهبوط على القمر الصناعي الطبيعي الخاص بها وهو القمر. منذ ذلك الحين ، زادت تقنيتنا بسرعة. يمكننا أن نتوقع الوصول إلى المريخ في غضون 7 إلى 9 أشهر وأن يستغرق الوصول إلى بلوتو حوالي 10 سنوات فقط. أصبحت المسافات خارج نظامنا الشمسي أكثر تطرفًا. حتى السفر بسرعة الضوء ، سوف يستغرق الأمر منا أكثر من 4 سنوات للوصول إلى أقرب نجم ألفا سينترريون وأكثر من 100 ألف عام للوصول إلى مركز مجرة ​​درب التبانة.

16 درجات حرارة قصوى

اعتمادًا على مكان وجودك في الفضاء ، من المحتمل أن تجد نفسك في بعض الظروف القاسية جدًا. يمكن أن تصل درجة حرارة السوبر الخاص بي إلى 50 مليون درجة مئوية أو أكثر. 5 مرات من ذلك في انفجار نووي. على الطرف الآخر من الطيف ، درجة حرارة الخلفية الكونية لسماد الفضاء سالب -270 درجة مئوية. فقط أدفأ قليلاً من الصفر المطلق.

15 الظلام

الخوف في الظلام ليس مجرد شيء سخيف يختبره الأطفال. إنها تجارة تطورية طورها البشر لحماية أنفسهم من الخطر في المجهول. السبب الوحيد الذي يجعل البالغين في الوقت الحاضر لا يخشون ما لا يمكنهم رؤيته ، لأنهم تعلموا من خلال التجربة أن احتمالية اختباء الوحوش تحت السرير منخفضة للغاية. ومع ذلك ، في الفضاء ، يمثل الظلام فراغًا غير مستكشَف تمامًا يستمر إلى ما لا نهاية. لذا فإن الخوف من الخطر الذي يتجاوز جوانبنا هو رد فعل مفهوم تمامًا.

14 مغناطيس

المغناطيسية عبارة عن نجوم نيوترونية كثيفة بشكل لا يصدق. في الواقع ، هم في الأساس نجم كامل سحق في كرة قطرها 24.1402 كيلومترًا فقط. تحتوي ملعقة صغيرة من المغناطيسية على نفس كتلة 900 هرم من أهرامات الجيزة. كما أنها تستضيف أقوى مجال مغناطيسي في الكون المعروف. المجال قوي جدًا ، بحيث أن أي شيء يقترب جدًا يتمزق على المستوى الذري.

13 ضمور العضلات والعظام

يعد الحفاظ على المستوى الصحي لممارسة الرياضة أمرًا صعبًا بما يكفي هنا على الأرض. ولكن في ظروف الجاذبية الصغرى للفضاء ، قد يكون الأمر أكثر صعوبة. أظهر رواد الفضاء الذين يزورون محطة الفضاء الدولية علمًا عن ضمور عضلي كبير بعد 6 أسابيع فقط في الفضاء وهذا هو برنامج الصحة واللياقة البدنية.

12 فينوس

عرض الحصول على اسمه من إلهة الحب الرومانية ، كوكب الزهرة ربما يكون أكثر الكواكب جهنمًا في نظامنا الشمسي. تبلغ درجة حرارة سطح الأرض حوالي 932 درجة فهرنهايت مع استمرار هطول أمطار كارثية. مجرد الهبوط على كوكب الزهرة سيقتلك في لحظات.

11 المادة المظلمة / الطاقة المظلمة

نحن نعرف القليل جدا عن كوننا. في الواقع ، لقد رأينا فقط 5٪ مما يتكون من 95٪ المتبقية هو مادة مظلمة وطاقة مظلمة. يتكون ربع الكون من مادة مظلمة. كتلة لا يمكننا رؤيتها أو العثور عليها في الفضاء ولكن يجب أن تكون موجودة بسبب حقيقة بعض السلوكيات المحيطة بها. ما تبقى من الكون هو الطاقة المظلمة ، الطبيعة الحقيقية التي هي في الغالب غير معروفة. ومع ذلك ، فنحن متأكدون تمامًا من توسع الكون.

10 إشعاع الخلفية

الغلاف الجوي للأرض والمجال المغناطيسي يحمينا من بعض الأشياء السيئة حقًا ، وخاصة الإشعاع. أشعة كونية ورياح شمسية. لدرجة أن رواد الفضاء يسافرون بين الأرض والمريخ من شأنه أن يخفف من قيمة الإشعاعات الماسحة الضوئية لكامل الجسم كل 5 إلى 6 أيام. أي شخص يمكنه الوصول إلى المرض الإشعاعي قبل الوصول إلى هدفنا سيُصاب حاليًا بسرطان شديد في حياتهم تقريبًا.

9- الشمس المتوسعة

تستخدم شمسنا الاندماج النووي باستمرار للجمع بين الهيدروجين والهيليوم معًا في المدار للحفاظ على احتراقها. ومع ذلك ، فإن الهيدروجين الخاص به ليس لانهائيًا ، ومع استخدامه ، ستصبح الشمس أكثر سخونة وسخونة. في نهاية المطاف ، سوف يصبح الجو حارًا جدًا بحيث يتم حرق الغلاف الجوي للأرض. المحيطات سوف تغلي وتتطور تمامًا. ثم بمجرد اختفاء كل الهيدروجين الموجود في الشمس ، سوف يتمدد إلى عملاق أحمر يلتهم الأرض مرة واحدة وإلى الأبد.

8 هيبرنوفا hypernovae

مع طاقة تزيد بمقدار 100 مرة عن المستعر الأعظم القياسي ، يعتبر hypernovae انفجارات قوية تحدث عند موت نجم ضخم. على الرغم من أن الحقيقة هي أن النجم يفرط في النشوة ، إلا أننا نعلم أن النتائج غالبًا ما تكون عبارة عن ثقب أسود. ولكن يمكن أن يكون أيضًا عبارة عن فرط نوفا ، وهم فخورون بما يكفي لرؤيتهم بواسطة التلسكوبات على الرغم من أنها تبعد ملايين السنين الضوئية.



في المقال القادم سأوضح لكم بقية الخمسة وعشرون سر من أسرار الفضاء.

إلى لقاء الخميس القادم

