الصحة السعودية تحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية.. وتوجه 7 نصائح

أصدرت وزارة الصحة السعودية، تحذيرا شديد اللهجة من التهاون مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد؛ كون ذلك يُعيق توقف أعداد الإصابات المُسجلة بالفيروس.

ووجهت الوزارة في رسالة مقتضبة لها نداءً بأهمية الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد والتعقيم وعدم المصافحة، إضافة إلى الحفاظ على التهوية الجيدة والحد من التجمعات.

وحثت الوزارة الجميع إلى المبادرة للتسجيل لأخذ اللقاح، مؤكدة أن ذلك كله سيُساهم في توقف الإصابات.

وكانت ‏وزارة الصحة السعودية، أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تسجيل (904) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

كما سجلت 9 حالات وفيات، و540 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (382,198) حالة.