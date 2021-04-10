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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلام نهائي .. الزمالك يكشف عن الجهة التى تحملت مقدم تعاقد كارتيرون

كارتيرون
كارتيرون

أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أن كل ما يتردد عن تحمل أحد الشخصيات العربية لمقدم التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون عار تمامًا من الصحة. 


وقال عبدالله في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان علي قناة النهار "كارتيرون اشترط الحصول علي شهر كمقدم تعاقد قبل التوقيع للزمالك، وفي ظل الأزمة المالية التي كان يمر بها النادي تم التواصل مع الشركة الراعية للنادي، من أجل الحصول على جزء من مستحقات النادي لدي الشركة، وهو ما حدث بالفعل".

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لخوض مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة ضمن الجولة السادسة  من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام –  حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي  – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي.

وكان الزمالك قد اختتم تدريباته اليوم على ملعب النادي قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء الغد.
 

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