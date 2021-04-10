بمشاركة نجوم الغناء.. محمد فؤاد يحيي حفلا ضخما في العاصمة الادارية

حفل العاصمة الإدارية

احيا الفنان محمد فؤاد احتفالية كبرى بمشاركة كوكبة من نجوم الغناء وعلي رأسهم فؤاد ووائل جسار ومصطفى حجاج، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من النجوم.

وحضر الحفل الفنان طارق عبد العزيز وندي بسيوني ومحمد نور نجم فريق واما والفنانة نورهان ومروة عبد المنعم والنجم محسن محيي الدين ولقاء سويدان ومحمد نجاتي والمنشد محمود التهامي .

وبدا الحفل بفقرة للالعاب النارية النجم احمد عصام بعدها قدم مصطفي حجاج فقرة غنائية مع فرقته ليصعد بعدها المسرح النجم وائل جسار ليقدم عدد من اغانية الشهيرة ليختتم ااحفل الفنان محمد فؤاد.

و أعرب الفنان محمد فؤاد عن فخره بالمشروعات التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها على أرض مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بحجم ما تحقق من إنجاز بالمشروع القومي الذي تبنته الدولة المصرية بإقامة عاصمة جديدة تستطيع أن تنافس كافة عواصم العالم المتطورة.

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