موعد مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

يستقبل الفريق الأول لنادي الزمالك مساء اليوم السبت نظيره تونجيت، ضمن الجولة السادسة والأخيرة بدوري أبطال أفريقيا، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، على استاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي، في السادسة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

كما تذاع مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي عبر قناة beIN Sports HD 6، بتعليق علي محمد علي، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت الأرضية.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد 5 نقاط، بينما فريق تونجيت السنغالي في المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد 4 نقاط، وفقد الأمل في التأهل بشكل رسمي.

في المقابل الترجي التونسي يعتلي صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط وضمن التأهل رسميا، ويأتي بعده مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط.