أبو العطا: لقاء الرئيس السيسي وبوتين يرسخ الشراكة الاستراتيجية.. ومصر لاعب مؤثر في معادلات العالم

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة بريكس المنعقدة في الهند، يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية وما تتمتع به من زخم سياسي واقتصادي متزايد، موضحًا أن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه الساحة الدولية والإقليمية تطورات متسارعة تتطلب تعزيز التشاور بين الدول الفاعلة.

وقال «أبو العطا»، في بيان، اليوم إن تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا إلى نحو 10 مليارات دولار، إلى جانب الإشادة بدور شركة «روساتوم»، يعكس تنوع مجالات التعاون بين البلدين، وانتقال العلاقات من إطار العلاقات التقليدية إلى شراكة تقوم على مشروعات استراتيجية ومصالح اقتصادية متبادلة

إرادة سياسية مشتركة

وأضاف رئيس حزب «المصريين» أن متابعة الرئيس الروسي لتنفيذ المشروعات الكبرى بين مصر وروسيا تؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة للحفاظ على معدلات التعاون ودفع المشروعات القائمة إلى الأمام، مشيرًا إلى أن استمرار تنفيذ المشروعات وفق الخطط المتفق عليها، رغم التحديات الدولية، يمثل مؤشرًا على صلابة العلاقات بين القاهرة وموسكو وقدرتها على تجاوز المتغيرات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن دعوة الرئيس فلاديمير بوتين للرئيس السيسي لحضور قمة روسيا-إفريقيا تعكس المكانة التي تحظى بها مصر في العلاقات الروسية مع القارة الإفريقية، فضلًا عن الدور المصري المحوري في دعم التعاون الإفريقي وتعزيز الشراكات الدولية القائمة على المصالح المشتركة.

وأوضح أن حديث بوتين عن مراعاة روسيا للموقف المصري عند صياغة سياساتها تجاه الشرق الأوسط والقارة الإفريقية يمثل دلالة سياسية مهمة، ويؤكد أن القاهرة باتت طرفًا مؤثرًا في معادلات الحوار الإقليمي والدولي.

وشدد «أبو العطا» على أن العلاقات المصرية الروسية تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكدًا أن السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعتمد على التوازن والانفتاح وبناء شراكات متنوعة تحفظ المصالح الوطنية وتدعم الاستقرار الإقليمي.

واعتبر أبو العطا أن لقاء السيسي وبوتين يمثل فرصة جديدة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، وتعزيز التنسيق السياسي، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والروسي، ويدعم حضور مصر الفاعل في المحافل الدولية.