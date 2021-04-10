كيف عنونت الصحافة الإسبانية على كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

يحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد في الكلاسيكو رقم 246 بين الفريقين، وذلك في التاسعة من مساء اليوم السبت ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني على ستاد ألفريدو دي ستيفانو.



واتجهت أعين الصحافة الإسبانية على الكلاسيكو الذي يعد من أهم المباريات التي ينتظرها الجماهير حول العالم سنويا.

ويتصدر أتلتيكو ترتيب الدوري بـ66 نقطة، بينما يحل برشلونة ثانيا بـ65 نقطة، وخلفه ريال مدريد بـ63 نقطة.

وجاءت عناوين الصحافة الإسبانية قبل اللقاء كالاتي

ماركا - حلم الثنائية

موندو ديبورتيفو - الانتصار المنتظر

سبورت - مبارزة من نوع خاص

آس - سباق ميسي وبنزيما