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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. أرامكو تبرم صفقة بـ 12.4 مليار دولار

صدى البلد

أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة، أرامكو، أنها أبرمت صفقة مع ائتلاف بقيادة إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز  ستتلقى بموجبها 12,4 مليار دولار لقاء استخدام شبكتها من خطوط الأنابيب.

 

ذكرت الشركة في بيان صدر في وقت متأخر، الجمعة، إن أرامكو وإي آي جي ستشكلان مشروعًا مشتركًا تحتفظ الأولى فيه بحصة نسبتها 51 في المئة فيما يمتلك الائتلاف حصة 49 في المئة، مما سيسمح للمجموعة السعودية بالحصول على "حوالي 12,4 مليار دولار".

 

وبموجب هذا المشروع، ستستأجر "شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام" حقوق استخدام شبكة خطوط أنابيب الزيت الخام المركّز التابعة لأرامكو لمدة 25 عامًا، وفق ما ذكرت الشركة النفطية العملاقة مشيرة إلى أنها ستبقى "محتفظةً بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل وستظل لها السيطرة التشغيلية التامة عليها".

 

هذه الصفقة تأتي فيما تسعى أرامكو التي تشكل  مصدر دخل مهم للسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إلى جني مداخيل لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط والذي يقوضه وباء فيروس كورونا المستجد.

 

وفي مارس، أعلنت مجموعة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة أنها حققت في 2020 أرباحا صافية بلغت حوالي 49  مليار دولار، بتراجع نسبته 44,4 بالمئة عن أرباح العام السابق، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي بسبب جائحة كوفيد-19.

 

وكانت هذه المرة الأولى التي تعلن فيها أرامكو عن انخفاض متتال في الأرباح منذ أن بدأت إعلان نتائج أدائها في 2019، مما أدى إلى الضغط على المالية العامة.

 

ورغم ذلك، أكّدت الشركة أنها دفعت عوائد أرباح تبلغ 75 مليار دولار لحاملي الأسهم عندما تم طرحها للاكتتاب العام وسط ضجة كبيرة في العام 2019.

 

وأُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في ديسمبر 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار في مقابل بيع 1,7 في المئة من أسهمها.

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