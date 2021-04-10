السيسي: القضية الفلسطينية محورية للعالم العربي ونبذل الجهود لتطبيق حل الدولتين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية دعم العمل العربى المشترك والحفاظ على الأمن القومى العربى لحماية وحدة أراضى وسلامة واستقلالية الدول العربية، وتعزيز مفهوم الدولة الوطنية.





وشدد الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي، على أهمية رفض جميع التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية للدول العربية، وأكد أهمية مواصلة الجهود العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية للعالم العربى، وضرورة بذل الجهود لضرورة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.





وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة مباحثات اليوم، السبت، مع نظيره التونسى قيس سعيد بقصر الاتحادية.







