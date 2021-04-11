التموين تزف بشري سارة لغير القادرين والأسر الأكثر احتياجا قبل رمضان

أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الكوبونات التي تم طرحها للعام الثاني على التوالي للقادرين من المواطنين لتوزيعها على الأكثر احتياجا متوفرة بجميع منافذ شركات الوزارة الخمس سواء بالشركة العامة لتجارة الجملة أو الشركة المصرية لتجارة الجملة وكذلك شركات المجمعات الاستهلاكية النيل – الاهرام والاسكندرية، أو الشركة المصرية لتجارة اللحوم وكذلك الشركة المصرية لتسويق الاسماك.

وأشار التقرير الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لـ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلي أن ما تم بيعه حتى الأن من تلك الكوبونات وصل إلى 8360 كوبون فئة 20 جنيه وما تم بيعه من الكوبونات فئة 50 جنيه وصل إلى 11827 وما تم بيعه من الكوبونات فئة 100 جنيه وصل إلى 8703، وقال المصيلحي ان الوزارة نوعت في الفئات السعرية للكوبونات هذا العام حتى تمكن الكل من الشراء .

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وأشار إلى أنه تم طرح الكوبونات بفئات تبدأ من 20 جنيه إلى 50 جنيه إلى 100 جنيه للكوبون الواحد للتسهيل على المواطنين.

وأضاف المصيلحي إن فكرة طرح تلك الكوبونات جاءت لطرحها للقادرين بمنافذ التوزيع لشرائها وتوزيعها على غير القادرين من المواطنين لإعطاء الفرصة لهم لاختيار السلع التي تناسبهم، وكذلك التي يحتاجونها، مشيرا الى ان تلك الكوبونات مصنعة بطريقة لا تقبل التحايل او استخدامه اكثر من مرة.

وأكد المصيلحي علي وجود رصيد كافي من تلك الكوبونات بمنافذ التوزيع للقادرين، مشيرا إلى أن عمليات البيع متاحة لأي مواطن وبأي كميات دون حدود ايضا.

وأكد اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، علي وجود إقبال كثيف من المواطنين لشراء هذه الكوبونات، مشيرا إلى أن تلك الكوبونات سهلت الأمر على المواطنين القادرين للشراء وغير القادرين الذين ثمنوا الأمر جيدا خاصة وإنه أتاح لهم القدرة على شراء مستلزماتهم بأريحية كبيرة وطبقا لاحتياجات أسرهم من السلع.



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