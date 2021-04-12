ضياء السيد: سيراميكا كليوباترا تأثر بتأجيل مباراته ضد الإنتاج

قال ضياء السيد، المدرب السابق لمنتخب مصر، إن فريق سيراميكا كليوباترا، تأثر بتأجيل مباراته ضد الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز.

وأضاف ضياء السيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: ”تأجيل مباراة سيراميكا أمام الإنتاج أثر كثير على الفريق، خاصة وأن اللاعبين كانوا في فورمة رائعة عقب مباراة الإسماعيلي”.

وتابع: ”هدف الإنتاج الحربي في شباك سيراميكا، به نسبة توفيق إلى حد ما، وهدف صالح جمعة من أجمل أهداف الموسم”.

وأضاف :” تعيين فينجادا كمدير فني للمنتخبات الوطنية قرار جيد، إنه يمتلك امكانيات فنية كبيرة وفكر سيفيد هذا المركز خلال الفترة المقبلة”.