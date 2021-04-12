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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على دور ريهام حجاج في مسلسل "وكل ما نفترق"

ريهام حجاج
ريهام حجاج

تخوض الفنانة ريهام حجاج، السباق الرمضاني المقبل 2021، بمسلسلها الجديد الذي يحمل إسم “وكل ما نفترق" بصحبة عدد كبير من النجوم.

 

وعلم موقع “صدى البلد” تفاصيل شخصية ريهام في العمل حيث تجسد شخصيتين لأختين تؤأم، من الصعيد الأولى تدعى “مأمونة” والأخرى زينب.

تتعرض الأختان في سن الطفولة لحادث أليم حيث يقوم والدهما بحرق المنزل بعدما إكتشف خيانة والدتهما له ليودي الحادث بحياة الأم والأب والعشيق بينما يذهب الأطفال للعيش مع خالتهما، وتبدأ الاحداث في التصاعد بعد تحرش زوج خالتهما بـ “مأمونة”.

"و كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج بجانب كل من أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل، وطارق عبد العزيز، وأيتن عامر، ورانيا يوسف، ورحاب الجمل، وسلوى خطاب، وأحمد صيام وغيرهم.

 

 

 

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