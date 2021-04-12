حفل استثنائي.. الفكاهة والتنوع يهيمنان على ليلة توزيع جوائز البافتا الافتراضي

في حفل استثنائي

الأمير تشارلز يتخلى عن البافتا بعد وفاة جده فيليب

كلوي تشاو تدخل التاريخ كثاني مخرجة تحصد البافتا

حققت البافتا في حفليها على مدار الليلتين الماضيتين، إنجازات غير مسبوقة على مستوى التنوع، ومنح مزيد من الأصوات المساحة للنجاح والحديث أمام وسائل الإعلام.

كرمت الأكاديمية البريطانية، المشرفة على توزيع جوائز البافتا، اسم الأمير الراحل فيليب، الذي توفي منذ يومين عن عمر ٩٩ عاما، بصفته أول رئيس البافتا، قبل بدء توزيع الجوائز مباشرة.

تخلل الحفل الافتراضي لحظات من السخرية والفكاهة، إلى جانب الخطابات العاطفية، ومكالمات الزووم المحدودة.

اضطر الأمير ويليام حفيد الراحل فيليب، إلى التخلي عن فكرة الظهور في حفلي البافتا اللائي أقيما في قاعة رويال الملكية بلندن، يومي 10 و11 أبريل، ولأول مرة يحضره عدد قليل من النجوم بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

كلوي تشاو

سيطر فيلم المخرجة الصينية كلوي تشاو Nomadland، على جوائز البافتا ال سينمائية، ونال ٤ جوائز وهي أفضل إخراج، وأفضل فيلم سينما، وأفضل تصوير سينمائي.

وحصدت بطلته الممثلة الأمريكية فرانسيس مكدورماند، المرشحة لجائزة الأوسكار، بافتا أفضل ممثلة رئيسية، ولم تتمكن من حضور فعاليات الحفل، وقالت في رسالة تلاها بالنيابة عنها ريتشارد إي جرانت، إنها تقبل هذه الرسالة نيابة عن مجتمع النوماد لاند، وشكرت الشعب البريطاني على منحها هذا التكريم.

كلوي تشاو تدخل التاريخ

فيما دخلت مخرجة الفيلم كلوي تشاو التاريخ باعتباره ثاني امرأة تحصل على هذه الجائزة والأولى منذ سنوات طويلة.

بطلة ميناري

استمرت بطلة فيلم Minari يون يوه جونج، في تحقيق إنجازاتها غير المسبوقة كأول امرأة أسيوية تحصد تفوز بجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد، وقدمت خطابا ساخرا حول أن اختيارها ينفي شائعة أن الشعب البريطاني المتغطرس كما وصفتهم.

شارك عدد كبير من المرشحين والفائزين في الحفل افتراضيا عبد الإنترنت من لندن ولوس أنجلوس، فيما عدا قليل من النجوم المشاركين في تقديم الجوائز من بينهم بيدور باسكال بطل فيلم Wonder Woman 1984، وبريانكا تشوبرا وزوجها نيك جوناس.

أنتوني هوبكينز يتفوق على الراحل بوسمان

حصل الممثل البريطاني أنتوني هوبكينز، على جائزة البافتا كأفضل ممثل في دور رئيسي عن بطولة فيلم The father، ليتفوق لأول مرة على زميله الراحل تشادويك بوسمان الذي سيطر على هذه الجائزة في عدة مسابقات دولية.

دانيال كالويا

فيما نال دانيال كالويا جائزة أفضل ممثل دور مساعد عن فيلم Judah and the black messiah، ما ضمن له الحصول على جائزة الأوسكار المرشح لها في نفس الفئة وعن نفس الدور.

حصل فيلم Promising Young Woman، على جائزتي أفضل سيناريو أصلي، وأفضل فيلم بريطاني، وتسلمتهما الممثلة والمخرجة إيميرالد فينيل، من منزلها عبر تطبيق زووم، وشكرت بطلة الفيلم كاري موليجان على براعتها في تقديم الدور والمساهمة في نجاح العمل.

ونال فيلم sounds of metal جائزة أفضل صوت، فيما اختير THe father كأفضل سيناريو مقتبس، فيما كرم الفيلم الموسيقي الناجح Soul بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

إيميرالد فينيل

بوكي بكراي

ذهبت جائزة تصويت الجمهور لأفضل نجم صاعد بوكي بكراي البالغة من العمر 19 عامًا، التي شاركت أسرتها فرحة الفوز.