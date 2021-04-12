مصرع ربة منزل سقطت من أعلى دراجة بخارية بالسنبلاوين

لقيت ربة منزل مصرعها إثر اختلال توازنها وسقوطها علي الرصيف من أعلي موتوسيكل قيادة زوجها اثناء تخطية احد المطبات الصناعية علي طريق ( الزقازيق - السنبلاوين ) امام قرية “القاسمي” في الدقهلية .



وكان اخطارا ورد لمديرية امن الدقهلية بورد بلاغا لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول "بدور عبدالباسط الشحات زايد " ٥٥ عاما ، ربة منزل ، ومقيم قرية " شرويدة " دائرة مركز الزقازيق - شرقية ( جثة هامدة - إدعاء حادث طريق ).

وانتقل ضباط المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص وسؤال زوجها " سعيد محمد حسين سمرة " ٥٥ عاما ، عامل بشركة مطاحن شرق الدلتا ، ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء قيادته دراجته النارية على طريق ( الزقازيق -السنبلاوين ) وبرفقته زوجته ، وأمام قرية " القاسمی " وحال تخطيه أحد المطبات الصناعية إختل توازنها وسقطت على الرصيف ، ما أدى إلى حدوث إصابتها التي أدوت بحياتها ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/٣٢٨٦ إدارى مركز السنبلاوين ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة